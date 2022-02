Norra luurejuht: 150 000 sõdurit piirile koondanud Venemaa on Ukrainasse tungimiseks valmis

Venemaal «on olemas kõik, mida neil on vaja, et viia läbi kõike alates väiksest sissetungist idas ja väikestest rünnakutest siin-seal Ukrainas kuni täieliku invasioonini võimalusega okupeerida kõik või osa Ukrainast», ütles viitseadmiral Nils Andreas Stensønes.

«Nüüd on president Putini otsustada, kas ta tahab seda teha või mitte,» lisas ta.

Luurejuhi sõnul on Venemaa koondanud Ukraina piirile üle 150 000 sõduri koos riigi moodsaima relvastuse ja kogu vajamineva logistilise toega.

«On äärmiselt keeruline öelda, kas (rünnak) on tõenäoline või ebatõenäoline, sest see otsus on täielikult Vene presidendi kätes,» lausus ta.