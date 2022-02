Valge Maja: Venemaa võib rünnata olümpiamängude ajal

«Me näeme jätkuvalt märke Venemaa eskaleerimisest, sealhulgas uute jõudude saabumisest Ukraina piirile,» ütles Sullivan Valges Majas ajakirjanikele.

«Invasioon võib alata igal hetk, kui Vladimir Putin otsustab selleks korralduse anda,» ütles ta. «See võib alata olümpiamängude ajal, hoolimata paljudest spekulatsioonidest, et see juhtub alles pärast olümpiamänge.»

USA hinnangul on olemas väga selge võimalus, et Venemaa tungib Ukrainasse, kuid ei tea, kas Putin on teinud vastava lõpliku otsuse, ütles Sullivan.

«See, kuidas ta on oma väed üles ehitanud ja paika pannud, annab meile selguse, et on olemas väga selge võimalus, et Venemaa otsustab tegutseda sõjaliselt,» märkis nõunik.

Tema sõnul Washington ei usu, et ta on langetanud mingisuguse lõpliku otsuse, või siis ei tea, et ta seda on teinud.

Võib alata õhurünnakutega

Sullivan sõnul võib Venemaa potentsiaalne sissetung Ukrainasse alata õhurünnakutega. Ta kutsus ameeriklasi riigist 48 tunni jooksul lahkuma.

«Iga Ukrainas olev ameeriklane peaks lahkuma võimalikult kiiresti ja igal juhul järgmise 24–48 tunni jooksul,» ütles Sullivan.

«Kui Venemaa rünnak Ukrainale teoks saab, algab see tõenäoliselt pommitamise ja raketirünnakutega, mis võivad ilmselgelt tappa tsiviilisikuid,» lisas ta.

USA teatas reedel, et Venemaa sissetungi oht Ukrainasse on aidanud NATO-t ühtseks muuta.

«NATO-t on tugevdatud. Allianss on ühtsem, sihikindlam, dünaamilisem kui kunagi varem,» ütles Sullivan briifingul.

Bideni ja Putini telefonivestlus kaalumisel

Sullivan lisas, et USA president Joe Biden võib pidada telefonivestluse oma Venemaa kolleegi Vladimir Putiniga.