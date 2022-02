Briti kaitseministri sõnul kinnitas Šoigu, et Ukrainat ei rünnata

«Kui nad ütlevad mulle, et ei kavatse Ukrainasse tungida, siis me võtame seda tõsiselt,» ütles Wallace pärast Moskvas peetud kõnelusi ajakirjanikele.

Ta märkis, et London kavatseb sellegipoolest jälgida, milliseid konkreetseid samme Moskva astub. Wallace lisas, et kutsus üles dialoogile, et lahendada kõik Venemaa ja selle valitsuse mured.

Ministri sõnul ei süvenetud Moskvas peetud läbirääkimistel «üksikasjadesse, kui kaua» Venemaa sõjaväeõppused Ukraina piiri lähedal jätkuvad.

«Ma tean, et Vene valitsus on varem öelnud, et need on õppused, mis teatud aja jooksul lõpevad. Ja ma arvan, et selle üle ei olnud vaidlusi, kuna me ka ei küsinud selle kohta rohkem, tahtsime lihtsalt otsida seda kindlustunnet invasiooni osas,» ütles ta.

Wallace avaldas lootust, et tema suhtlus Šoiguga ning Briti ja Vene sõjaväejuhtide dialoog jätkub.

«Võimalus omada suhtlusliini on märksa parem, kui see oleks null protsenti,» märkis minister.

Londonil on «Vene valitsusega jätkuvalt probleeme», näiteks Salisbury mürgitusjuhtum, mis «tuleb lahendada», märkis ta.

«Kuid see on esimene Ühendkuningriigi kaitseministri kohtumine minister Šoiguga alates 2013. aastast, seega üheksa aastat, ja ma arvan, et sellest saab algus protsessile, milleks on üksteise murede mõistmine,» ütles Wallace.

Ühtlasi oli minister korranud NATO seisukohta kõigi riikide õigusest omale liitlasi valida.