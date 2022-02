Üle Prantsusmaa Pariisi koondunud koroonapiirangute vastased olid ööl vastu tänast pealinna ümbruses laagris, valmis võimude keeldu trotsides linna sisse sõitma. Ent korrakaitsjad tegutsesid kiiresti ja sadade trahvide väljastamise abil on seni suudetud sõidukite pealinna sisenemist takistada.

Pariisi politsei on otsustanud linna blokeermist takistada ning on välja pannud ligi 7200 politseinikku ja sandarmit, kelle ülesanne on järgmise kolme päeva jooksul autokolonnide sisenemise keeldu jõustada, ütles politseiülem.