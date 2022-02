Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Pariisi politsei on otsustanud linna blokeermist takistada ning on välja pannud ligi 7200 politseinikku ja sandarmit, kelle ülesanne on järgmise kolme päeva jooksul autokolonnide sisenemise keeldu jõustada, ütles politseiülem.