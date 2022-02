Zelenskõi: inforuumis on liiga palju väiteid konflikti eskaleerumisest

«Usun, et praegu on inforuumist liiga palju infot Vene Föderatsiooni täiemahulise sõja kohta. On isegi nimetatud vastavaid kuupäevi,» ütles ta täna Hersoni regioonis. «Me mõistame kõiki ohte, mõistame, et need ohud on olemas,» lisas ta.

Zelenskõi väljendas veendumust, et Ukraina peab lootma eelkõige iseendale. «Lootke oma armee ja kodanike peale,» ütles ta. «Ja kui teil, või kellelgi teisel on lisainfot, mis puudutab 100-protsendilist vallutamist, siis andke see info meile,» ütles president ajakirjanike poole pöördudes.

Vastates ajakirjanike küsimusele selle kohta, kas ta usub Venemaa invasiooni võimalikkusesse, märkis president, et info levitamine Vene Föderatsiooni võimaliku invasiooni kohta külvab paanikat Ukraina ühiskonnas, mis on vaenlasele kasulik.

USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan hoiatas eile, et on kõrge oht, et Venemaa hakkab lähipäevadel Ukrainasse tungima. Viimastel nädatel on Venemaa koondanud Ukraina piiri äärde sadu tanke, suurtükke ja lühimaarakette.

Norra luureagentuuri juht hindas 11. veebruaril, et Ukraina piirile koondatud vene vägede suurus Venemaal ja Valgevenes ulatub 150 000 inimeseni. Neile lisandub hinnanguliselt 32 000 sõjameest «separatistlikel» aladel Donetskis ja Luhanskis, kelle seas on ilmselt Venemaa armeelasi, vahendas The Guardian.