Troopiline torm laastas Madagaskari linna

Tormis hukkus 120 inimest, peamiselt saareriigi idarannikul.

«Hetkel on esialgsed hinnangud olnud väga murettekitavad. Me räägime sellest, et üheksa maja kümnest on saanud tormist kahjustada, iseäranis Mananjary piirkonnas,» ütles Prantsuse Punase Risti logistikatöötaja Martin Marin.

Ta rääkis AFP-ga, mill Punane Rist ladus kaks tonni varustust Prantsuse sõjaväelennukile, mis asub Madagaskari poole teele Reunioni saarelt.

Piirideta Arstid (MSF) ütlesid avalduses, et nende meeskonnad külastasid linna, mis oli «suuresti hävinenud».

«Haigla enam ei tööta, viis tervishoiukeskust on piirkonnas täiesti hävinenud ja veel 35 hoone katused on minema pühitud. Haiglapatsiendid on evakueeritud kliinikusse, mis avati erakorraliselt nende vastu võtmiseks,» teatas Joaquin Noterdaeme MSF-ist.

«Teede seisukord muutub jooksvalt halvemaks ja paljusid neist tehakse veel puhtaks,» ütles ta.

«Teed on ebastabiilsed, vahel on asfaldi all sügav auk, mis võib iga hetk kokku variseda.»

Umbes sada kilomeetrit põhja jääv Nosy Varika linn on ligipääsetav vaid mere kaudu. Linna haigla hävis ning elektrit pole taastatud, lisas ta.

Suurem osa surmajuhtumeid leidis aset Ikongo piirkonnas idarannikul.

Kokku vajab humanitaarabi pärast Batsirai hävitustööd umbes 125 000 inimest, teatas hädaabiagentuur BNGRC.