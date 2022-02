«Schröder on koorem Saksa välispoliitikale ja oma vanale erakonnale,» kirjutas Saksa nädalaleht Der Spiegel. «Tal on selged eesmärgid. Mitte oma riigile, vaid endale.»

Schröder manitses hiljuti Ukrainat, et too peaks lõpetama «mõõkade täristamise» olukorras, kus Venemaa on toonud Ukraina piirile üle 100 000 sõduri. Saksamaal ekskantsleri avaldust soojalt vastu ei võetud.