Populaarne Saksa president Frank-Walter Steinmeier valiti tagasi ametisse

Steinmeierist sai seeläbi neljas Saksa president, kes valiti tagasi ametisse, mis on valdavalt tseremoniaalne ja ametiaja pikkusega viis aastat.

Praegu 66-aastane sotsiaaldemokraat ja kaks korda Angela Merkeli valitsuses välisministri ametit pidanud Steinmeier on saavutanud väsimatu demokraatlike väärtuste kaitsja maine ajal, mil need paneb proovile pead tõstev paremäärmuslik meelsus ja koroonapandeemia.

Juristiharidusege lumivalgete juuste, ümmarguste prillide ja põselohkudega Steinmeierist on saanud üks Saksamaa populaarsemaid ja usaldatavamaid poliitikuid.

Presidendiroll on olnud au ja suur väljakutse, ütles ta eelmise aasta mais, teatades soovist 2027. aastani ametisse jääda.

Steinmeier on aeg-ajalt sekkunud poliitilistesse debattidesse ning hoiatanud korduvalt paremäärmusluse tõusu eest Saksamaal. Tema ametiajale on jätnud jälje koroonapandeemia ning presidendina on ta esinenud ka vahekohtunikuna tervishoiuküsimustes puhkenud vaidlustes.