See, et Loode-Hispaanias asuva Lindoso veehoidla pinnal on näha katuseviile, on suvekuudel muutunud juba tavaliseks. Eriti kuivadel aastatel ilmuvad seal vee alt välja kolm kümnendit tagasi hüdroelektrijaama paisu rajamise käigus üle ujutatud Aceredo küla varemed. Mitte kunagi varem pole kummitusküla olnud tervenisti nähtav aga tavaliselt märjal talvisel ajal.