Soome president Sauli Niinistö on viimastel kuudel üha enam abistanud lääne liidreid Venemaa riigipea Vladimir Putini tegude ja sõnade tõlgendamisel, kuid ütles nüüd usutluses The New York Timesile, et Kremli valitseja on muutunud ja soovib selgelt praegust pöördelist hetke ära kasutada.