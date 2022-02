«Peamine on, et Ukraina ise ei näe mingit mõtet taeva sulgemisel. See on absurd. Ja minu arvates see kuigivõrd meenutab osalist blokaadi,» selgitas Reutersile Ukraina presidendi kabinetiülem Mõhhailo Podoljak. «Kui teatud lennufirmad otsustavad teha lennugraafiku ümber, siis pole sel kindlasti mingit pistmist meie riigi otsuste või poliitikaga.»