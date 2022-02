Briti kaitseminister: vastasseisus Venemaaga on Müncheni hõngu

«Võib juhtuda, et ta (Putin) lülitab lihtsalt oma tankid välja ja me kõik läheme koju, aga mõnede jaoks Läänes on õhus Müncheni hõngu,» ütles Wallace.

«Murelikuks teeb see, et hoolimata tohutust kogusest intensiivsest diplomaatiast on vägede koondamine jätkunud. See ei ole peatunud, see on jätkunud,» ütles Wallace.