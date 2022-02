POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Sõda? Ukraina valmistub, aga nagu ei valmistu ka

Ukrainlaste rahulikkusel on mitu põhjust. «Sest meil on väga suured munad,» ütleb näiteks Maks. Ta on Tšernigivi vabatahtliku territoriaalkaitse brigaadi liige. Meie mõistes kaitseliitlane. Tšernigiv ise aga on 300 000 elanikuga linn Vene ja Valgevene piiri lähedal. Kui peaks tulema täiemõõduline rünnak, on Tšernigiv üks esimesi, mis ära võetakse.