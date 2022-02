CNN: Zelenskõi palus USAlt suuremat sõjalist abi

«Kaks liidrit olid üksmeelel, et jätkuvalt on tähtis minna diplomaatia ja heidutuse teed vastuseks Venemaa sõjalise jõu koondamisele Ukraina piiri ääres,» selgus teatest umbes 50 minutit kestnud telefonikõne kohta.

Biden väljendas end selgesõnaliselt, öeldes, et «Ühendriigid vastavad kiirelt ja otsustavalt, üheskoos oma liitlaste ja partneritega, igasugusele edasisele Venemaa agressioonile Ukraina vastu», lisas Valge Maja. Samuti kinnitas Biden, et USA on valmis toetama Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.