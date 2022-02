Ukraina valitsus eraldas lennuliinide jätkamiseks lisaraha

«Täna otsustati erakorralisel istungil kasutada riigieelarve reservfondi ja anda kindlustus- ja liisingufirmadele lisaraha, et tagada Ukraina lennuohutus,» ütles Smõhal. «See otsus stabiliseerib olukorra õhutranspordi reisijate turul ja kindlustab, et praegu välismaal viibivad Ukraina kodanikud saavad naasta.»

Tänaseks on teatanud Hollandi lennufirma KLM ja Saksamaa lennufirma Deutsche Lufthansa, et nad peatavad lennud Ukrainasse. Ukraina võimud kinnitasid täna, et nende õhuruum jääb rahvusvahelistele lendudele avatuks.