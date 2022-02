Ukraina mõttekoda Kaitsestrateegiate Keskus tõi oma analüüsis välja, et täiemahuline invasioon või Kiievi vallutamine ei ole praeguste Vene jõudude juures realistlik, kuid nentis, et provokatsioonid ja Ida-Ukraina konflikti laienemine on tõenäolised stsenaariumid.