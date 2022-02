Kiiev: Ukraina ei loobu NATO liikmeks pürgimast

«Ukraina on valmis rahu hoidmiseks ja inimelude säästmiseks kõigiks dialoogi formaatideks riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. Samal ajal märkis suursaadik Prõstaiko oma intervjuus õigustatult, et NATO liikmeks saamine on kirjas Ukraina põhiseaduses, kuid Ukraina ei ole veel saanud NATO ega ühegi teise julgeolekuorganisatsiooni liikmeks. Seetõttu on julgeolekutagatised meie jaoks otsustava tähtsusega,» ütles Mõkolenko, kelle sõnul parim tagatis oleks kohene NATO-ga liitumine.