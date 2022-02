Dmitri Peskov kinnitas, et Valgevene ja Venemaa liidrid kohtuvad nädala lõpus. FOTO: ŠAMIL ŽUMATOV/SCANPIX

Sel nädalal on kavas Venemaa presidendi Vladimir Putini ja Valgevene liidri Aljaksandr Lukašenka läbirääkimised, ütles täna Vene presidendi kõneisik Dmitri Peskov.

«Sellist kohtumist valmistatakse ette. Eeldame, et see toimub nädala lõpus,» ütles Peskov ajakirjanikele, kui temalt paluti kinnitust teadetele, et lähiajal võivad aset leida Vene-Valgevene kõnelused.