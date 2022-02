Häkkerirühmituse Lurk juht mõisteti Jekaterinburgis 14 aastaks vangi

Kohtunik ütles, et Kozlovski mõisteti kuritegude kogusummas «karistuseks 14 aastaks vangi range režiimiga paranduskoloonias koos järgneva vabaduspiiranguga aastaks ajaks».

Kohtu all oli 21 inimest, veel üks süüdistatav on tagaotsitav. Kaheksa kohtualust viibis vahi all kohtuotsuse kuulutamiseni, sama palju koduarestis, ülejäänud allkirja vastu vabaduses.