Nii selgitatakse olukorda paar päeva tagasi avaldatud sõjalises analüüsis, mille autor on Andri Zagorodnjuk koos kolleegidega. Zagorodnjuk oli Ukraina kaitseminister 2019–2020, ta on läänes õppinud ja läänelik. Analüüsi sõjaliste ohtude kohta, mis on koostatud 12. veebruari seisuga, võib käsitleda kui Ukraina vaadet, ilmselt on see üsna lähedal ka sellele, mida arvavad Ukraina võimud ja relvajõud. Ukrainast rääkides viitab ka mitu lääne vaatlejat Zagorodnjukile kui usaldusväärse info allikale.