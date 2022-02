Peatükki alustatakse tõdemusest, et viimane aasta on näidanud, et status quo Ida-Euroopas on habras. Enne seda kippus tähtsate Lääne-Euroopa ja Põhja-Ameerika riikide tähelepanu sellelt piirkonnalt, eriti Ukraina patiseisult, ära libisema ja nad harjusid olukorraga.