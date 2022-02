Vene väljend «tankid muda ei karda» on piisavalt populaarne, et olla ühe Vene teleseriaali pealkirjaks kui ka piisavalt tabav lause, mida võib leida mõnede autode akendelt. Ühtlasi on see põhjus, miks Venemaa otsus Ukrainasse tungida või mitte ei ole seotud hirmuga, et kevadine sula takistab tankidel soist maad ületamast.