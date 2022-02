«Tegu on kindlasti väga keerulise protsessiga, kuid ma olen kindel, et see on pingutust väärt. Me jõudsime Zelenskõiga ühisele arusaamisele, et Normandia formaadi kõnelused ja Vene-OSCE kõnelused on väga tähtsad. President [Zelenskõi] lubas esitada seaduseelnõud, mis annaks [okupeeritud aladele] eristaatuse ning kohalikud valimised,» lisas Scholz.