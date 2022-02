Täna hommikul sõnas Soome televisioonis välisminister Pekka Haavisto, et Soome ei kavatse Ukrainasse relvi saata, lisades, et lootus on veel kriis diplomaatiliselt lahendada – samas aga USA luure hinnangul võib Venemaa rünnak Ukraina vastu aset leida homme, 16. veebruaril.