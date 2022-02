Viimastel nädalatel on Ukrainas suurenenud Venemaa luurega seotud Vene palgasõdurite hulk, mis on tekitanud mõnedes NATO liikmesriikides kartusi, et Venemaa võib üritada luua ettekäänet sissetungiks, ütlesid kolm kõrget lääne julgeolekuallikat Euractivile.