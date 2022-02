KOHALIK VAADE ⟩ Läti valitsus üritab piirangute leevendamisega ennetada pingeid ühiskonnas

«Me pidime otsima teatavat tasakaalu ja ma arvan, et saavutasime selle,» lausus Läti tervishoiuminister Daniels Pavļuts nädala hakul pressikonverentsil. «Me liigume samm-sammult, arvestades, et olukord on endiselt tõsine ja meil on seni kõrgeim nakatumine.»