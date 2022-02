INTERVJUU ⟩ Ukraina NATO esinduse juht: tahame rahu, aga peame olema valmis sõjaks

Kas teie kolleeg Londonis, suursaadik Vadõm Prõstaiko siis vihjas või ei vihjanud esmaspäeval ilmunud intervjuus BBC-le, et Ukraina on valmis loobuma NATO liikmeks pürgimisest?

Minu jaoks oli see vaid halvasti vormistatud sõnastus. Eurointegratsioon ja euroatlantiline integratsioon on kirjutatud Ukraina põhiseadusesse. Selle on heaks kiitnud Ukraina parlament ja rahvas.