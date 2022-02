«Ka meie panime täna tähele, et Venemaa väidab liikuvat olukorra deeskaleerimise poole,» märkis Smith eile NATO peakorteris antud pressikonverentsil. «Te võite mäletada, et detsembri lõpus tegi Venemaa samasuguseid avaldusi. Kui kontrollima läksime, ei leidnud neile mingit kinnitust.»

«Jah, on olemas Vene kaitseministeeriumi avaldus ning loomulikult me loodame, et Venemaa on lõpuks otsustanud naasta rahvusvahelise õiguse raamidesse ja hakata oma vägesid ära viima, kuid hetkel seda veel näha ei ole,» sõnas Luik eile intervjuus Postimehele.