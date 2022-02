​USA president Joe Biden ütles teisipäeva õhtusel pressikonverentsil, et Venemaa rünnak Ukraina vastu on endiselt väga võimalik, kuid samuti võidakse veel jõuda kriisi diplomaatilise lahendamiseni.

Biden ütles, et USA-l ei ole veel tõendeid Vene vägede taandumisest Ukraina piiridelt ning analüüs näitab, et nad on endiselt «väga ähvardaval positsioonil.»