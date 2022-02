Minsk: õppuste lõppedes ei jää Valgevenesse ainsatki Vene sõdurit

Välisminister lisas, et seda on kinnitanud ka Valgevene kaitseminister ja president Aleksander Lukašenko.

Venemaa teatas sel nädalal, et lõpetab osa sõjaväeõppustest Ukraina piiri lähedal, sealhulgas Valgevenes.

Lääs kardab sellest hoolimata endiselt Ukraina ründamist ja ütleb, et ei ole veel näinud tõendeid tegelikust pingete maandamisest.

NATO peab ühisõppusi Valgevenes eriti murettekitavaks ja on nimetanud neid Euroopa jaoks ohtlikuks hetkeks.

«Praeguseks ei ole me veel näinud Venemaa-poolseid pingeleevenduse märke,» ütles Stoltenberg ajakirjanikele. «Vastupidi, tundub, et Venemaa jätkab oma sõjalise kohalolu suurendamist,» ütles peasekretär.

Samas kommenteeris ta Moskva väiteid diplomaatiavalmiduse kohta ning ütles, et näeb «teatud põhjusi ettevaatlikuks optimismiks».

Makei ütles, et Ukraina ja Valgevene kaitseministri telefonivestlus nädala algul oli positiivne ning aitas pingeid leevendada. Minsk ütles Kiievile, et piiril toimuv ei tähenda veel, et kavandataks agressiooniakti.