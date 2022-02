Prints Andrew sõlmis seksuaalrünnaku süüdistuses kohtuvälise kokkuleppe

«Pooled on jõudnud kohtuvälise kokkuleppeni,» ütles Giuffre advokaat süüdistaja ja süüdistatava nimel eile saadetud kirjas ühele New Yorgi kohtunikule. Rahalisi üksikasju kirjas ei avalikustatud.

Jeffrey Epsteini ohvreid esindavate advokaatide sõnul oli see võit seksuaalse väärkohtlemise all kannatanutele, kuid nad väidavad, et juhtum oleks tulnud juba varem lahendada ning ainult prints Andrew’ ülbus takistas varasema kokkuleppeni jõudmisest.