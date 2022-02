USA püüab Vene rünnakut ära hoida paljastamistaktikaga

Räägitud on nii konkreetsetest kuupäevadest, mil Vene väed võiksid Ukrainasse tungida, kui ka variantidest, kuidas nad võiksid lavastada põhjuse, väites, et Kiiev ise oli agressiivne. Näiteks on räägitud venelaste plaanist etendada ise videos Ukraina vägede kallaletungi. Tegu on sihiliku taktikaga, et võtta Kremlilt ära üllatusmoment.