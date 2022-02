Pariisi politseinik sõimas seksuaalrünnakust teatanud naist hooraks

34-aastane õpetaja, keda juhtumi päevavalgele toonud uuriv veebiportaal Mediapart nimetab Elodie’ks, helistas politseisse 5. veebruari öösel, teatamaks, et teda ründas Pariisi kesklinnas võõras isik, kes teda jõuliselt käperdas.

Samal päeval, kui Elodie oli kaebuse teinud, helistas aga üks korrakaitsja politseijaoskonnast naise telefoninumbrile ja jättis kõneposti teate, et tal on tarvis naisega juhtumist kõneleda. Meessoost politseinik ei asetanud aga telefonitoru pärast seda korralikult hargile, misjärel on kõnepostist kuulda ka salvestist sellest, kuidas järgneva enam kui kolme minuti kestel sama politseinik kolleegide eest ohvrit mõnitab.