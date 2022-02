POSTIMEES UKRAINAS ⟩ «Sõnum eestlastele: kui Ukraina põgenikud tulevad, võtke vastu ainult naisi ja lapsi. Mehi ärge võtke!»

Mõni kilomeeter enne piiri on näha esimesi inimesi – väike rühm automaatureid tee ääres. «Dokumendid palun. Kas lähete piirile?» küsitakse kõigepealt ukraina ja siis vene keeles. Need on ka üldse esimesed Ukraina sõjaväelased, kes silma ette jäävad. Kui võiks arvata, et sõda on ukse ees ja kõikjal on näha sõjaväeveokeid kuhugi minemas, kusagilt tulemas, midagi viimas või toomas, siis nii ei ole.