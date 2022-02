Ühendkuningriik lõpetab Vene räpase raha hirmus «kuldsete viisade» andmise

Ametlikus keeles 1. astme investoriviisa annab jõukatele välismaalastele, kes on valmis Ühendkuningriiki tooma miljoneid naelu, võimaluse kiiremas korras riiki elama asuda. The Timesi andmeil soovib siseminister nüüd seesuguse võimaluse kaotada juba pikalt püsinud kartuse tõttu, et viisaskeemi kuritarvitavad kriminaalsed ühendused ja ülirikkad inimesed diktatuuririikidest.