INTERVJUU ⟩ Maasikas: Ukrainas ei ole enam poliitilisi jõude, mis ütleks, et liituks õige Venemaaga

Kas ka siit Euroopa Liidu esindusest Kiievis inimesed lahkuvad?

Euroop Liidu delegatsioonist lahkuvad need, kes ei täida elutähtsaid funktsioone. Sellised otsused on iga riigi, meie puhul ELi ühtse välisteenistuse teha. Mina olen siin ja ei kavatse lahkuda.

Mitmed riigid on teatanud, et toovad [osa] oma diplomaate Ukrainast ära? Kas see ei saada valet sõnumit – jätame Ukraina maha?

Kõik saatkonnad on lahti ja kõik suursaadikud on riigis. Ukraina saab ka sellest väga hästi aru.

Kohati tundub, et Venemaa president Vladimir Putin on juba paar võitu kirja saanud. Lääne riigijuhid saalivad Kremli vahel. Ukraina on samal juba praegu majanduslikult rängalt kahjustunud?

Ukraina keskpank on öelnud, et alates novembrist on riigist läinud 12 miljardi [dollarit] eest investeeringuid. Alates detsembrist pole saanud Ukraina enam rahvusvahelistelt turgudelt raha laenata. Euroopa Liit on väga kiiresti reageerinud. Otsustasime anda 1,2 miljardit [eurot] madala intressiga laenu ja ka 120 miljonit [eurot] otsest eelarvetoetust. See raha pole küll veel üle kantud, aga Ukraina teab et see on olemas.

Mis puudutab aga Putini võite...hmm... Praegune olukord on kaasa toonud lääne täieliku ühtsuse. Ma pole oma karjääri jooksul näinud nii tihedat koordinatsiooni USA ja Euroopa Liidu vahel. Kas see on Putini jaoks võit?

Eestis ja üldisemalt läänes on inimesed võimaliku Ukraina-Venemaa sõja osas närvilisemad kui ukrainlased ise, see on minu taju siit Ukrainast?

Mängib rolli et Ukraina on juba kaheksa aastat sõjas. Kogu aeg on tulnud valmistuda, kohaneda ja harjuda. Ukraina juhtkond on ka võtnud seisukoha, et ära hoida paanikat. Sa näed ka seda ise Ukrainas. Inimesed ei ole tormanud poodi tatart ja soola ostma. Paanikat ei ole.

Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk, aga ka näiteks riigikogu liige Urmas Reinsalu, kes oli eelmisel nädalal Ukrainas ja kellega õnnetus Kiievis vestelda, nemad ütlesid et Ukraina juhtkond kardab kõige enam seda, et lääs surub Ukrainat tegema midagi sellist, mida Ukraina ise ei taha?

See on nii. Või isegi konkreetsemalt sõnastades: sundida Ukrainat täitma Minski leppeid Moskva tõlgenduses ehk selle järgi, kuidas Moskva intrepreteerib Minski leppeid. Kas kõigepealt kontroll territooriumi üle või valimised? (Ukraina positsioon on selline, et kõigepealt Ukraina kontroll territooriumi üle ja alles seejärel valimised. Ukraina ei näe võimalust korraldada valimisi kui Vene väed sees on. Venemaa interpretasioon toimumise järejestusest on vastupidine. – M. S.)

Kuidas te iseloomustaksite Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskõid – mis on tema tugevused ja mis on tema nõrkused?

(Muigab.) Kuidas ma saaksin sellelt toolilt istuva presidendi kohta hinnaguid anda?