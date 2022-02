NATO idaservale lisandub samasuguseid lahingugruppe nagu Tapal

«Me ei tea, mis juhtub Ukrainas, kuid praegune olukord on juba näidanud, et seisame silmitsi Euroopa julgeoleku kriisiga,» tõdes eilsel pressikonverentsil NATO peasekretär Jens Stoltenberg. «Moskva on teinud selgeks, et on valmis küsimuse alla seadma aluspõhimõtteid, millel meie julgeolek on püsinud kümnendeid.»