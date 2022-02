Minister süüdistab Kanada veokiprotesti pingestamises valitsust kukutada ihkavaid äärmuslasi

Avaliku julgeoleku minister Marco Mendicino süüdistas Ottawa protestide ja nüüdseks laiali aetud USA ja Kanada piiril toimunud meeleavalduse organiseerimises äärmusrühmitusi, korrates ka seisukohta, et osa ettevõtmisse kaasatud jõude soovivad kukutada peaminister Justin Trudeau Liberaalse Partei valitsust.

Alberta provintsi politsei vahistas sel nädalal 13 inimest, keda seostati piiriblokaadiga Couttsi linnas ja konfiskeeris neilt relvi. Neljale grupi liikmele on esitatud süüdistus mõrva kavandamises, vahendas Reuters.

Täna ütles Mendicino ajakirjanikele, et mitmel Couttsis vahistatud inimesel on tihedad sidemed paremäärmusliku organisatsiooniga, mille juhid on Ottawas.