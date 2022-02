Ouattara: Euroopa väekontingendi lahkumine Malist loob vaakumi

«Prantsusmaa Barkhane Saheli missiooni ja Prantsusmaa juhitud Euroopa vägede Takuba eeldatav lahkumine loob vaakumi. Meilt nõutakse relvade ostmist, suuremat professionaalsust, kuid see on ka meie kohustus,» ütles Ouattara intervjuus prantslaste meediakanalitele RFI ja France 24.

Mitmed allikad on öelnud uudisteagentuurile AFP, et Macron annab teada Prantsuse üksuste lahkumisest Malist ning mujale Saheli piirkonda ümberpaiknemisest. Taolise vangerduse põhjus on suhete järsk halvenemine valitseva huntaga.