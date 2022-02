Zelenskõi: Ukraina NATOsse astumisele on vastu ka mõni alliansi liige

«Ja see ei ole pelgalt filosoofiline küsimus, vaid sel on konkreetsed põhjused – nii Venemaa, kes ei taha Ukrainat NATO liikmeks lasta, kui ka mõne NATO liikmesriigi vastuseis. Ja selles ei ole saladust,» ütles Zelenskõi ajakirjanikele Donetski oblastis Mariupolis, edastas riigipea pressiteenistus.

«NATO küsimus on üks neist, millega Ukrainat survestatakse. Põhiküsimus on Ukraina iseseisvus ja iseseisev valik mis tahes küsimustes ning Ukraina on seisnud oma õiguse eest seda teha juba aastaid,» lisas ta.

Samas märkis Zelenskõi, et Venemaa kasutab nüüd NATO teemat ettekäändena, miks selle vägi on Ukraina piiril ja mõni Euroopa riik «mängib nendega selles kaasa».

«Aga ei ole vaja moonutada. Meie piiri taga seisab sõjavägi, meie alad on okupeeritud,» rõhutas ta.

President märkis, et Ukraina geopoliitiline suund on kirjas põhiseaduses ja see on tõepoolest Ukraina rahva valik.