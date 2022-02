Peskov: Ukraina väed omavad tohutut ründepotentsiaali

«Loomulikult me ​​loeme ja näeme sealt tulevaid sõnumeid. Loomulikult on meie sõjaväelastel rohkem teavet, sest neil on eriallikate andmed. Aga ka ilma selleta on täiesti selge, et olukord pingestub üha,» vastas Peskov ajakirjanike küsimusele, et kas Kreml jälgib Donbassi olukorra pingestumist.