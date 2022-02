Postimehe ajakirjanikud on endiselt Ukrainas, et hoida riigis toimuvatel sündmustel silma peal. Pealinna Kiievi kõrval edastame sõnumeid teistestki piirkondadest. Millised on meeleolud, kuidas ukrainlased ise toimuvat hindavad ja mis elu elavad, saab lugeda blogi vahendusel.