Valges Majas täna tehtud napis avalduses ütles Biden, et Washington ei näe mingeid märke sellest, et Venemaa tõmbaks oma vägesid tagasi ja USA-l on alust arvata, et Venemaa on ametis libaoperatsiooniga, et neil oleks õigustus sissetungiks, vahendas uudisteagentuur AP.