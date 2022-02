Soome laiendab Rootsi eeskujul vägistamise tõlgendust ja karmistab karistusi

«Seksuaalne autonoomia on igaühe õigus ja seda ei saa ühelgi tingimusel ohtu seada. Vägistamise definitsioon muutub nii, et tulevikus on keskne ohvri enda tahe,» lausus Soome justiitsminister Anna-Maja Henriksson Ylele, lisades, et nii kohtunike, politseinike kui teiste ametnike jaoks tähendab seadusemuudatus ka mõtteviisi muutmise tarvidust.