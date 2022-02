Teisipäeval jäädvustatud satelliidipildilt on näha tee-ehitus ja uus pontoonsild Prõpjatsi jõel Valgevenes kohe Ukraina piiri juures. FOTO: Maxar Technologies / Reuters / Scanpix

Sel nädalal jäädvustud satelliidifotodelt on näha uute teede ehitust ning tundub, et Ukraina piirist vaid mõne kilomeetri kaugusele Valgevenesse on Prõpjatsi jõele rajatud pontoonsild.