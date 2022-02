Lained täna tabamas Cornwalli rannikut Porthleveni kandis. Torm Eunice on jõudmas kohale. FOTO: Matt Keeble / Scanpix

​Miljonitele inimestele Suurbritannias on antud hoiatus viibida siseruumides, kuna riiki on jõudmas torm Eunice – ennustuste kohaselt saab see olema viimase 30 aasta üks suurimaid torme, mis Briti saari tabab.