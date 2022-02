Suhted Leedu ja Hiina vahel on halvenenud ajast, mil Leedu avas Vilniuses Taiwani-nimelise esinduse, mis Pekingi hinnangul tähendab Ühe-Hiina poliitika põhimõtte rikkumist.

Talurahva partei on valitsuse sammu ka varasemalt kritiseerinud, sõnades, et Leedu peaks muutma kurssi ning panema esindusele Taipei nimi, mitte Taiwani – miski, mida Hiina on soovinud.