Kui varasemalt tuli teade, et nn separatistid on avanud tule Punase Risti humanitaarabikonvoi pihta, siis käesolevaga teatas Ukraina Relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi sotsiaalmeedias, et kuigi rünnak toimus, ei rünnatud mitte Punast Risti, vaid ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti konvoid.