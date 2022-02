Taani kutsub Ukraina kriisi tõttu fregati Aafrikast koju

Fregatt Esbern Snare on patrullinud alates 2021. aasta oktoobrist Lääne-Aafrika rannikul. Nüüd hakkab see täiendama Taani panust NATO vägedesse Euroopas, teatas kaitseministeerium.

Laev peaks Euroopasse jõudma märtsis, kuid minister keeldus ütlemast, kuhu see paigutatakse.

Tegemist on 2005. aastal teenistusse asunud nn mitmeotstarbelise fregatiga, millel on 100-liikmeline meeskond.

Eelmisel nädalal teatas Taani, et suurendab NATO käsutuses oleva lahingpataljoni valmisolekut, et see oleks kasutatav ühe kuni viie päeva jooksul hariliku 30 asemel.